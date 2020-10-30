Напомним, что специалист подал в отставку после поражения команды в матче 17-го тура ФНЛ от "Текстильщика" (0:3). Побегалов тренировал "Шинник" с 2013 года. Ранее 64-летний тренер также работал с командой в 2010-2011 годах и с 2000 по 2004-й.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Казалов.
Напомним, что "Шинник" с 10-ю очками после 18-и туров занимает последнее, 22-е место в Футбольной национальной Лиге. 1-го ноября ярославский клуб будет принимать на своем поле "Волгарь", занимающий 13-ю строчку в ФНЛ. Стартовый свисток матча прозвучит в 14:00 по Москве.
Источник: официальный сайт ФК "Шинник"
"Шинник" принял отставку Побегалова
Александр Побегалов покинул пост главного тренера ярославского "Шинника".
Фото: ФК "Шинник"
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