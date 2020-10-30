"Шинник" принял отставку Побегалова

Александр Побегалов покинул пост главного тренера ярославского "Шинника".

Фото: ФК "Шинник"

Напомним, что специалист подал в отставку после поражения команды в матче 17-го тура ФНЛ от "Текстильщика" (0:3). Побегалов тренировал "Шинник" с 2013 года. Ранее 64-летний тренер также работал с командой в 2010-2011 годах и с 2000 по 2004-й.



Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Казалов.



Напомним, что "Шинник" с 10-ю очками после 18-и туров занимает последнее, 22-е место в Футбольной национальной Лиге. 1-го ноября ярославский клуб будет принимать на своем поле "Волгарь", занимающий 13-ю строчку в ФНЛ. Стартовый свисток матча прозвучит в 14:00 по Москве.



Источник: официальный сайт ФК "Шинник"