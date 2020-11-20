"Шинник" переиграл на выезде "Краснодар-2" и ушел с последнего места в ФНЛ

Встреча 23 тура Футбольной национальной лиги "Краснодар-2" - "Шинник" закончилась победой гостей со счетом 2:1.
Фото: ФК "Шинник"
В мачте 23 тура ФНЛ ярославский "Шинник" победил в гостях "Краснодар-2" со счетом 2:1. На 26 минуте счет открыл ярославец Самойлов, однако уже через 5 минут Сергеев уравнял цифры на табло. Победу черно-синим принес гол полузащитника Никиты Малярова, забитый на 72 минуте игры.

Этот выигрыш позволил "Шиннику" уйти с последнего места в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, обойдя "Томь" и "Иртыш", которые имеют матч в запасе. У ярославского клуба 16 очков после 23 игр и 20 место. "Краснодар-2" с 25 очками пока остается на 15 позиции.


ФНЛ

23 тур

Краснодар-2 – Шинник 1:2 (1:1)

Голы: Самойлов, 26, Сергеев, 31, Маляров, 72

Краснодар-2: Адамов, Бочко (Ивашин, 54), Мартынов, Литвинов, Пелих (Стежко, 82), Текучёв (Воротников, 66), Сперцян, Якимов, Мацукатов, Сергеев, Кутовой

Шинник: Яшин, Евсеев (Щадин, 46), Покидышев, Стешин, Бетюжнов, Зинков, Самсонов (Маляров, 66), Самойлов (Носов, 62), Низамутдинов (Кутин, 76), Гонгапшев (Мацхарашвили, 68), Самодин

Предупреждения: Самодин, 39, Самсонов, 56, Маляров, 83, Носов, 86

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Теги: Шинник Краснодар-2
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