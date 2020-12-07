Как сообщает источник, выборы главы ФНЛ ориентировочно пройдут 25 февраля.
Напомним, сегодня с поста президента Футбольной национальной лиги ушел Игорь Ефремов. Он возглавлял лигу с 2010 года. О своем уходе Ефремов объявил лично на собрании лиги.
Причиной такого решения называется постоянное давление на руководство ФНЛ.
Источник: "СЭ"
Источник: выборы президента ФНЛ состоятся 25 февраля
Выборы нового президента Футбольной национальной лиги по предварительной информации должны состояться в следующем году.
Фото: ФНЛ
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