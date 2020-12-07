Директор "Енисея" Ивахов: у меня двоякое ощущение после отставки Ефремова

Директор красноярского "Енисея" Алексей Ивахов прокомментировал отставку Игоря Ефремова с поста президента ФНЛ.
Фото: ПФЛ
У меня двоякое ощущение после отставки Ефремова. С одной стороны, Игорь Викторович — это такой человек, который много лет стоял у руля лиги. Игорь Владимирович проделал большую работу. С другой стороны, человек принял неожиданное решение. Предстоит много работы, и нужно теперь понять, как будет происходить развитие ФНЛ", - заявил Ивахов.

Игорь Ефремов сегодня заявил об уходе с поста президента ФНЛ. Это случилось перед началом собрания лиги. Ефремов сказал, что устал, и под аплодисменты покинул зал, где проходила встреча.

Ефремов возглавлял ФНЛ с ее основания, с 2010 года. По предварительной информации выборы нового президента состоятся 25 февраля. Сейчас исполняющим обязанности президента лиги будет исполнительный директор Иван Шабанов.

Источник: "СЭ"

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Теги: ФНЛ Ефремов Енисей
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