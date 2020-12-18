Директор по развитию "Балтики" отстранен от футбольной деятельности за угрозы судье

РФС сообщил об итогах заседания комитета по этике, который рассматривал инцидент с участием директора по развитию "Балтики" Юрием Аракеляном.

Фото: ФК "Балтика"