Директору по развитию "Балтики" Юрию Аракеляну назначен штраф в размере 150 тыс. рублей и запрета на осуществление деятельности, связанной с футболом, сроком на один год. При этом шесть месяцев будут считаться реальным сроком, остальные шесть - условной спортивной санкцией.
Напомним, после матча 25-го тура ФНЛ между "Балтикой" и московским "Торпедо" Юрий Аракелян в своем инстаграме раскритиковал арбитра того матча Юнуса Кошко. Аракелян назвал судью "подлецом" и предложил "выйти один на один".
"Балтика" занимает в турнирной таблице ФНЛ 9-е место, набрав после 26-ти матчей 40 очков. Лидирует в первенстве "Нижний Новгород". У команды 58 очков после 26-ти туров.
Источник: официальный сайт РФС
Директор по развитию "Балтики" отстранен от футбольной деятельности за угрозы судье
РФС сообщил об итогах заседания комитета по этике, который рассматривал инцидент с участием директора по развитию "Балтики" Юрием Аракеляном.
Фото: ФК "Балтика"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!