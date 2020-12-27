"Переходил в "Зенит", чтобы попасть в сборную и уехать в Европу. Второе без первого почти невозможно, все агенты так твердили. Думал, закреплюсь в основе, все получится. Но план не сработал.
Позже были неплохие сезоны, в "Амкаре", допустим. Но наш футбол переформатировался на продажу за рубеж молодых, момент оказался упущен", - сказал Рязанцев.
Александр Рязанцев перешел в "Зенит" в январе 2014 года из казанского "Рубина". Дважды уходил в аренду - в "Урал" (сезон 2015/2016) и "Амкар" (сезон 2017/2018). В общей сложности провел за петербургскую команду 58 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.
После ухода из "Зенита" сезон провел в подмосковных "Химках".
С июля 2019 года выступает за московское "Торпедо". В нынешнем сезоне провел 23 матча, забив 4 гола и отдав 9 результативных передач. Всего за московский клуб у него 49 матчей и 7 забитых голов.
Источник: Матч ТВ
Рязанцев: переходил в "Зенит", чтобы потом уехать в Европу
Фото: "Getty Images"
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