"Витесс" может приобрести игрока "Крыльев Советов" Зиньковского

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский может продолжить карьеру в нидерландском "Витессе".
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, "Витесс" хочет приобрести полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского. Сейчас нидерландский клуб изучает возможность данного трансфера.

Уточняется, что за Зиньковским следит ряд команд из Нидерландов. Но только "Витесс" вышел на связь с представителями полузащитника. Также на Зиньковского претендуют "Химки".

В этом сезоне Антон Зиньковский провел 25 матчей во всех турнирах, забив 9 мячей и отдав пять результативных передач.

"Крылья Советов" занимают второе место в ФНЛ. У команды 55 очков после 26-ти матчей. Лидирует в первенстве "Нижний Новгород", набравший 58 очков.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Крылья Советов Зиньковский Витесс Российские трансферы
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