Источник: "Крыльям Советов" сократили бюджет на 2021 год почти в два раза

Бюджет самарских "Крыльев Советов" на 2021 год будет существенно сокращен.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Как сообщает источник, клуб получит в этом году из казны Самарской области 600 млн рублей, в прошлом году эта сумма составляла 1 млрд и 100 млн рублей.



В текущем сезоне "Крылья Советов" после 26 туров ФНЛ идут на втором месте с 55 очками.



Источник: РБ-Спорт.