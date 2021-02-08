Как сообщает источник, клуб получит в этом году из казны Самарской области 600 млн рублей, в прошлом году эта сумма составляла 1 млрд и 100 млн рублей.
В текущем сезоне "Крылья Советов" после 26 туров ФНЛ идут на втором месте с 55 очками.
Источник: РБ-Спорт.
Источник: "Крыльям Советов" сократили бюджет на 2021 год почти в два раза
Бюджет самарских "Крыльев Советов" на 2021 год будет существенно сокращен.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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