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Соболев отреагировал на свист трибун в Самаре: мне это нравится

Форвард "Зенита" Александр Соболев прокомментировал реакцию трибун в Самаре на его игру.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Соболева, его мотивирует свист трибун.

- Мне кажется, трибуны на любом стадионе так на меня реагируют, меня лично это заряжает, мне это нравится. Я играю, получается, против всех. Меня никто не любит.
И все ждут, что я не буду забивать. Но такого не бывает, - приводит слова Соболева пресс-служба "Зенита".

Сегодня, 2 ноября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Крыльями Советов" со счетом 3:0 в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Дубль на свой счет записал Александр Соболев, забивший один из мячей с одиннадцатиметровой отметки, также дебютным голом в составе петербуржцев отметился Артем Карпукас.

На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе. Волжане располагаются на девятой строчке с 15 баллами.

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