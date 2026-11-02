Соболев отреагировал на свист трибун в Самаре: мне это нравится

Фото: ФК "Зенит"

И все ждут, что я не буду забивать. Но такого не бывает, - приводит слова Соболева пресс-служба " Зенита ".

По словам Соболева, его мотивирует свист трибун.- Мне кажется, трибуны на любом стадионе так на меня реагируют, меня лично это заряжает, мне это нравится. Я играю, получается, против всех. Меня никто не любит.Сегодня, 2 ноября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Крыльями Советов" со счетом 3:0 в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Дубль на свой счет записал Александр Соболев, забивший один из мячей с одиннадцатиметровой отметки, также дебютным голом в составе петербуржцев отметился Артем Карпукас.На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе. Волжане располагаются на девятой строчке с 15 баллами.