Григорян высказал мнение, сможет ли Галактионов исправить ситуацию в "Локомотиве"

- К сожалению, он оказался в такой ситуации, когда он, на мой взгляд, просто уже не способен без какой-то паузы внести серьезные коррективы. Мы понимаем, что у него нет той энергии, которая необходима ему, нет банальной уверенности в своих силах. Поверьте мне, это тоже очень серьезный фактор.
Если Галактионова оставят работать в зимнюю паузу, то он однозначно выправит ситуацию, - сказал Григорян в эфире "Матч Премьер".
В воскресенье, 1 ноября, московский "Локомотив" уступил на домашнем стадионе столичному "Спартаку" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:4. После первого тайма красно-зеленые проигрывали в три мяча.
По итогам 13 сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. Сообщалось, что в ближайшее время руководство клуба может отправить Михаила Галактионова в отставку с поста главного тренера, однако руководство публично выражало поддержку наставнику.