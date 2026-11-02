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Григорян высказал мнение, сможет ли Галактионов исправить ситуацию в "Локомотиве"

Российский тренер Александр Григорян высказался о будущем Михаила Галактионова в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Григоряна, Галактионов сможет исправить ситуацию, если он поработает с командой зимой.

- К сожалению, он оказался в такой ситуации, когда он, на мой взгляд, просто уже не способен без какой-то паузы внести серьезные коррективы. Мы понимаем, что у него нет той энергии, которая необходима ему, нет банальной уверенности в своих силах. Поверьте мне, это тоже очень серьезный фактор.
Если Галактионова оставят работать в зимнюю паузу, то он однозначно выправит ситуацию, - сказал Григорян в эфире "Матч Премьер".

В воскресенье, 1 ноября, московский "Локомотив" уступил на домашнем стадионе столичному "Спартаку" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:4. После первого тайма красно-зеленые проигрывали в три мяча.

По итогам 13 сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. Сообщалось, что в ближайшее время руководство клуба может отправить Михаила Галактионова в отставку с поста главного тренера, однако руководство публично выражало поддержку наставнику.

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