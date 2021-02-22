Зиньковский: готов уехать в зарубежный чемпионат. Будем надеяться, что заберут

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский заявил, что был бы не против попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.
Фото: "Getty Images"
"На данный момент я точно остаюсь в "Крыльях", ну только если чего-то страшного не произойдёт. Слухи ходили, но до конкретики так и не дошло. В итоге до лета точно остаюсь, а дальше уже будем смотреть, что делать.

Думаю, что готов уехать за границу, а там как срастётся. Если пригласят, уеду, конечно. А там может по-разному получиться, никто не знает. Будем надеяться, что заберут. Я бы хотел себя там попробовать всё-таки, был бы рад", - сказал Зиньковский.

Антон Зиньковский выступает за "Крылья Советов" с января 2019 года. Полузащитник перешел в самарский клуб из "Чертаново". В текущем сезоне он провел 26 матчей за "Крылья" во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. Всего за самарский клуб он сыграл в 69 матчах, забил 11 мячей и отдал 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Витесс". За Зиньковским наблюдало еще несколько команд из Нидерландов.

"Крылья Советов" вышли в 1/4 финала Кубка России, обыграв на стадии 1/8 финала подмосковные "Химки" со счетом 4:0. Практически весь матч "Крылья" играли в большинстве. Будущего соперника по турниру они узнают во время жеребьевки, которая пройдет после матча "Уфа" - "Урал".

Следующий матч у "Крыльев Советов" пройдет 27 февраля против "Нижнего Новгорода", занимающего первое место в ФНЛ. Самарцы идут строчкой ниже.

Источник: Sport24

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Теги: Зиньковский Крылья Советов
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