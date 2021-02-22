Зиньковский: готов уехать в зарубежный чемпионат. Будем надеяться, что заберут

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский заявил, что был бы не против попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

Фото: "Getty Images"