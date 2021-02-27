Тренер "Спартака-2" Пилипчук: Педро Роша понравился, видна квалификация игрока

Главный тренер "Спартака-2" Роман Пилипчук прокомментировал результат матча 27-го тура ФНЛ с брянским "Динамо" (0:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Хорошая была игра, обе команды показали содержательный футбол. Было много моментов, футбол нельзя назвать весенним. Считаю, что для первого матча результат нас где-то удовлетворил.

Что касается усиления из основного состава, то мы для этого и работаем. Если для первой команды важно, чтобы игроки получали игровую практику, то мы им ее даем. Педро Роша понравился, видна квалификация игрока", - приводит слова Пилипчука официальный сайт лиги.

Напомним, что после перехода в основную команду "Спартака" голландского полузащитника Квинси Промеса, который занял восьмое легионерское место в заявке московского клуба на участие в РПЛ, Роша был переведен во вторую команду красно-белых.

Накануне агент 26-летнего вингера сообщил, что к игроку проявляют интерес многие бразильские клубы, однако пока не удается договориться о переходе из-за финансовых вопросов. Ранее Роша уходил в аренду из "Спартака" в "Крузейро" и "Фламенго".

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Теги: Роша Спартак Спартак-2 Пилипчук Динамо Брянск
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