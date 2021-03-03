"На стадии четвертьфинала нет слабых команд. "Динамо" в представлении не нуждается. Это именитый клуб с богатой историей. Для нас хорошо, что мы сыграем дома. Надеюсь, что матч пройдёт на «Самара Арене» и привлечёт большое количество зрителей
"Крыльям" реально побороться за титул. Для этого нужно забить на один гол большем, чем соперник. Перед началом сезона ставилась задача пройти в Кубке как можно дальше. Но главное для нас: по итогам первенства ФНЛ вернуться в РПЛ. Как бы банально не звучало - побеждать в каждом матче. Осталось два шага до финала. Что здесь обсуждать? Очевидно, нужно играть на победу", - сказал Калакуцкий.
Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России. По ее итогам "Крылья Советов" получили в соперники московское "Динамо". Игра должна пройти в Самаре 7-8 апреля. Самарский клуб остался единственным представителем ФНЛ в нынешнем розыгрыше Кубка России.
На стадии 1/8 финала "Крылья" на выезде разгромили "Химки" со счетом 4:0. До этого они выиграли группу в Кубке России, в которой были "Динамо" из Ставрополя и волгоградский "Ротор". Самарцы разгромили "Динамо" со счетом 4:1 и обыграли "Ротор" (3:0).
Московское "Динамо" на стадии 1/8 финала Кубка России было сильнее "Спартака", победив его со счетом 2:0.
"Крылья Советов" делят первое-второе место с "Нижним Новгородом" в таблице ФНЛ, набрав в 27-ми матчах 58 очков. В последнем матче они как раз обыграли нижегородский клуб на выезде со счетом 1:0. 6 марта они сыграют против "Чертаново". Матч пройдет на стадионе "Металлург" из-за неготовности "Самара-Арены".
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Крыльев": клубу реально побороться за Кубок, но сейчас для нас главное - вернуться в РПЛ
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка России для самарской команды.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!