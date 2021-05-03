Представитель Сергеева: "Крылья Советов" предложили новый контакт, но есть пункты, которые нас не устраивают

Юрий Штромбергер, официальный представитель нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, рассказал о переговорах с клубом о новом контракте футболиста.

Фото: ФК "Крылья Советов"