– Нам предложили контракт с повышением зарплаты, но в договоре есть пункты, которые нас не устраивают. Клуб начал предлагать новый контракт и выходить на разговор буквально пять дней назад. Непонятно, почему нельзя было это сделать раньше. Но нас не устраивает, что руководство начинает дёргать нас перед финалом Кубка, – рассказал Штромбергер в интервью для "Чемпионата".
Сергеев принял участие в 39 матчах Футбольной национальной лиги этого сезона и забил 37 мячей. Действующее соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано до лета 2022 года. Аналитический портал Тransfermarkt оценивает стоимость 25-летнего форварда в 1,8 млн евро.
"Крылья Советов" занимают первое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 92 очка. Клуб смог гарантировать себе выход в РПЛ по итогам сезона. Следующую игру подопечные Игоря Осинькина проведут завтра, 5 мая со "Спартак-2". Встреча начнется в 12:00 по московском времени.
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Представитель Сергеева: "Крылья Советов" предложили новый контакт, но есть пункты, которые нас не устраивают
Юрий Штромбергер, официальный представитель нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, рассказал о переговорах с клубом о новом контракте футболиста.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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