«Никакой потери нет. Потеря – когда уходит Газзаев, который выигрывает Кубок УЕФА и становится чемпионом. Уходит Слуцкий, который выигрывает чемпионат и выигрывает Кубки. Уходит Федотов, который завоевал серебряные медали и Кубок. А Николич выиграл только третье место и Кубок с таким великолепным составом.
Такой опытный человек, как Гинер, найдёт Николичу хорошую замену. Потому что он знает что нужно, чтобы привести ЦСКА к чемпионству. Гинер настолько опытный в этом плане, неоднократно менял тренера, а ЦСКА всегда в лидерах российского футбола», — заявил Сёмин Metaratings.
Напомним, сегодня, 9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Марко Николича.
Марко Николич начал тренировать ЦСКА летом 2024 года. Для него это уже второй опыт работы с российскими клубами. До этого он более года возглавлял «Локомотив», где они завоевали Кубок России. В его послужном списке также значатся такие клубы, как «Партизан», «Видеотон», «Шабаб Аль-Ахли» и «Войводина».
Под руководством сербского специалиста ЦСКА занял третье место в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Также вместе с ним «армейцы» завоевали Кубок России, победив в Суперфинале «Ростов».
Сёмин — об уходе Николича: никакой потери нет — он взял только Кубок с таким великолепным составом
Экс-наставник сборной России Юрий Сёмин прокомментировал уход Марко Николича из ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА