- Не поспешил ли клуб с продажей Сергеева? В прошлом сезоне мы изначально не собирались выходить в РПЛ кровь из носу - официально нам такую задачу поставили только после 13-го тура. До этого мы сказали футболистам: отпустим тех, кто не захочет оставаться в нынешнем варианте "Торпедо" - с длительной историей формирования команды - если им поступят нормальные предложения. Сергеевым заинтересовались в "Крыльях" - мы его продали. Получили кучу критики, что продали его за копейки, но за последние годы - это самая топовая сделка в "Торпедо", - приводит слова Маслова Sport24.
26-летний нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев перешел в самарский клуб из московского "Торпедо" в августе 2020 года, сумма трансферной компенсации составила 15 миллионов рублей. В сезоне-2020/2021 Сергеев стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги, забив 40 голов в 42 матчах и установив новый рекорд ФНЛ. Прежний рекорд равнялся 39 забитым мячам и был установлен нападающим "Терека" Андреем Федьковым в 2004 году. Также Иван Сергеев забил за "Крылья Советов" 3 гола в Кубке России, что помогло самарскому клубу пробиться в финал турнира, где волжане уступили "Локомотиву" со счетом 1:3.
Президент "Торпедо" рассказал историю продажи в "Крылья Советов" нападающего Ивана Сергеева
Президент "Торпедо" Денис Маслов высказал мнение по трансферу в "Крылья Советов" форварда Ивана Сергеева, который после перехода побил бомбардирский рекорд ФНЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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