Напомним, ранее СМИ сообщили, что Хохлов подал заявление об увольнении с поста главного тренера "Ротора".
Сам тренер опроверг информацию об отставке.
"Информация о моей отставке не соответствует действительности", - сказал Хохлов.
Отметим, что "Ротор" после 21 матча занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В активе волгоградской команды 24 очка. Напомним, что Хохлов был назначен на пост главного тренера "Ротора" в мае текущего года.
Источник: Р-Спорт
Хохлов прокомментировал информацию об отставке с поста главного тренера "Ротора"
Наставник "Ротора" Дмитрий Хохлов опроверг данные о том, что собирается покинуть волгоградский клуб.
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