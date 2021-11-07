Хохлов прокомментировал информацию об отставке с поста главного тренера "Ротора"

Наставник "Ротора" Дмитрий Хохлов опроверг данные о том, что собирается покинуть волгоградский клуб.

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Сам тренер опроверг информацию об отставке.



"Информация о моей отставке не соответствует действительности", - сказал Хохлов.



Отметим, что "Ротор" после 21 матча занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В активе волгоградской команды 24 очка. Напомним, что Хохлов был назначен на пост главного тренера "Ротора" в мае текущего года.



Источник: Напомним, ранее СМИ сообщили, что Хохлов подал заявление об увольнении с поста главного тренера "Ротора".Сам тренер опроверг информацию об отставке."Информация о моей отставке не соответствует действительности", - сказал Хохлов.Отметим, что "Ротор" после 21 матча занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В активе волгоградской команды 24 очка. Напомним, что Хохлов был назначен на пост главного тренера "Ротора" в мае текущего года.Источник: Р-Спорт