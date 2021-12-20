- Никаких сделок с "Торпедо" не планировал пока. Готовим "Родину" к выходу в ФНЛ, жду команду на сборах в Дубае, - передает слова Ломакина "РБ Бизнес".
Ранее появилась информация, что российский бизнесмен, совладелец крупной сети супермаркетов Сергей Ломакин намерен приобрести московское "Торпедо". В этом случае было бы вероятно объединение "автозаводцев" с уже принадлежащей миллиардеру "Родиной", выступающей в ФНЛ-2.
Источник: миллиардер Ломакин намерен купить "Торпедо" и объединить клуб с "Родиной"
Миллиардер Ломакин отреагировал на информацию о возможной покупке "Торпедо"
Российский бизнесмен Сергей Ломакин опроверг данные о его намерении приобрести московское "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо"