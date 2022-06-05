Вчера, 4 июня, после выездного матча ФНЛ-2 с "Новосибирском" (2:1) игрокам, тренерам и персоналу было озвучено это решение. Главный тренер "Звезды" Валерий Петраков подтвердил данную информацию.
Отмечается, что слияния с другим пермским клубом "Амкаром" не будет. Руководство, возможно, возьмет в команду несколько игроков и сотрудников из "Звезды".
Футбольный клуб "Звезда" был возрожден в 2018 году. В завершившемся сезоне ФНЛ-2 пермский клуб занял 5-е место в группе 4, набрав в 28 матчах 52 очка. Столько же очков набрал и "Амкар", он финишировал строчкой выше по дополнительным показателям.
Из группы 4 в ФНЛ-1 вышла ульяновская "Волга".
Источник: Матч ТВ
"Анжи" объявил о потере клубом профессионального статуса
Пермская "Звезда" прекратила существование
Футбольный клуб "Звезда" из Перми прекратил существование.
Фото: ФК "Звезда"