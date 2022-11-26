Как сообщают СМИ, руководство казанского "Рубина" обсуждало с сербским специалистом Марко Николичем возможное назначение на пост главного тренера.
Марко Николич известен в России по работе в "Локомотиве". С "железнодорожниками" серб выигрывал кубок России, а также выходил в Лигу чемпионов. Осенью 2021 года из-за смены стратегии клуба был отправлен в отставку. "Рубин" в этом сезоне возглавлял Леонид Слуцкий, но недавно было объявлено, что специалист покинул пост по собственной инициативе. Казанский клуб выступает в Первой лиги и занимает 4 место.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Рубин" и Николич обсуждали возможное сотрудничество
Экс-тренер "Локомотива" Марко Николич может возглавить "Рубин".
Фото: РПЛ