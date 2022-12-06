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Гаранин: у меня был диалог с "Рубином", но есть нюансы

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Экс-наставник "Сочи" Вадим Гаранин рассказал о переговорах с "Рубином".
Фото: ФК "Сочи"
- Интерес со стороны "Рубина"? Был такой диалог. "Рубин" это имя и традиции, несмотря на вылет в ФНЛ. Безусловно, для нас это очень интересный вариант. Но есть нюансы, о которых сейчас не хотел бы говорить. Пока они не позволяют принять решение ни клубу, ни нам, - приводит комментарий Гаранина "Матч ТВ".

Вадим Гаранин в этом сезоне возглавлял "Сочи". После разгромного поражения от "Зенита" со счетом 0:7 СМИ сообщили о возможной отставке специалиста, но клуб всячески это опровергал. Но в конце ноября было объявлено, что новым наставником "барсов" стал Курбан Бердыев. "Сочи" после 17 туров занимает 9 место в РПЛ.

"Рубин" выступает в Первой лиге. В середине ноября наставник команды Леонид Слуцкий покинул свой пост по собственной инициативе. Казанский клуб после 20 сыгранных туров находится на 3-м месте, набрав 37 баллов. Различные источники сообщали, что исполняющий обязанности главного тренера Юрий Уткульбаев может возглавить "Рубин" на постоянной основе.


Гаранин Рубин
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