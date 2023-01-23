- В сезоне он иногда подсказывает нападающим, как лучше сыграть, все-таки он выступал против сильнейших форвардов мира, знает сильные и слабые стороны игроков атаки. Иногда после тренировок он оставлял нас и показывал на себе, как лучше действовать. Попробуй его обыграть! Выходить против него всё еще сложно, хотя он закончил карьеру несколько лет назад. Думаю, если ему дать форму и заявить на сезон, он бы мог еще играть на высоком уровне. Даже сейчас он бы смотрелся не хуже людей, которые выступают в нашем футболе, - передает слова Баркова Metaratings.ru.
43-летний главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич в ходе карьеры действующего игрока выступал на позиции центрального защитника, большую часть карьеры (с зимы 2004 ода по лето 2018 года) провел в московском ЦСКА. В составе "армейцев" Игнашевич 5 раз стал чемпионом России, по 6 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, становился обладателем Кубка УЕФА. За сборную России экс-защитник провел 128 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи. На Чемпионате мира-2018 в России Игнашевич полностью отыграл все 5 матчей турнира, 2 из которых перешли в дополнительное время, после окончания турнира завершил карьеру игрока. Через неделю после последнего матча сборной России на ЧМ-2018 Сергею исполнилось 39 лет.
Форвард "Балтики" Барков: Игнашевича попробуй обыграй! Дать ему форму и заявить на сезон - смотрелся бы не хуже других
Нападающий "Балтики" Дмитрий Барков рассказал о работе с игроками и навыках главного тренера команды Сергея Игнашевича.
Фото: Global Look Press