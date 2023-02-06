42-летний экс-центральный защитник "Рубина" Сесар Навас, работавший в казанском клубе на посту директора селекционного отдела, оставил свою должность, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на самого Наваса. Это произошло после полной смены высшего руководства клуба, случившейся в конце 2022 года.
Сесар Навас выступал в Российской премьер-лиге с февраля 2009 года за "Рубин", за "Ростов" в период с июля 2015 года по август 2017 года и вновь за "Рубин", завершил карьеру действующего игрока в феврале 2019 года. В РПЛ футболист провел 250 матчей, в которых забил 4 гола и выполнил 8 результативных передач.
Сесар Навас покинул систему казанского "Рубина"
Экс-центральный защитник и директор селекционного отдела "Рубина" Сесар Навас покинул казанский клуб после смены руководства.
Фото: ФК "Рубин"