По сообщениям СМИ, "Уфа" просматривает 23-летнего француза Идриса Мзауияни, играющего на позиции центрального хавбека. В данный момент игрок находится в расположении башкирского коллектива.
Идрис Мзауияни является воспитанником "ПСЖ". Футболист играл за команды U17 и U19, за которые забил 5 голов в юношеской ЛЧ. С 2020 года Идрис выступает в чемпионате ОАЭ. ЗА это время игрок успел сменить 5 команд местного чемпионата. Последним клубом Мзауияни был "Масфут". Всего за карьеру француз провел 35 игр. А активе полузащитника 4 гола и 1 ассист.
Источник: Metaratings
Metaratings: воспитанник "ПСЖ" Мзауияни находится на просмотре в "Уфе"
Французский футболист Идрис Мзауияни может продолжить карьеру в "Уфе".
Фото: ФК "Уфа"