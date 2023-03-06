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Воспитанник "Спартака" Пуцко: смог бы играть в ЦСКА. Предрассудков нет

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Российский центральный защитник "Балтики" Александр Пуцко рассказал о том, смог бы ли он перейти в ЦСКА.
фото: официальный сайт ФК "Уфа"
- Кутепов говорил, что мог бы играть в ЦСКА. Я бы смог перейти? Да, конечно. Предрассудков нет, - приводит слова Пуцко Sport24.

30-летний россиянин Александр Пуцко, играющий на позиции центрального защитника, является выпускником академии "Спартака". За основной состав столичного коллектива игрок провел 4 поединка и оформил 1 ассист. Также Александр защищал цвета "СКА-Хабаровск", "Ахмата" и "Уфы". Летом 2022 года Пуцко пополнил состав "Балтики". За калининградский коллектив футболист провел 6 матчей. Всего за карьеру воспитанник "Спартака" сыграл в 267 встречах, в которых сумел отметиться 11 голами и 5 результативными передачами.


Пуцко ЦСКА Спартак Балтика
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