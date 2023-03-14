Понятно, что игра на поле – прежде всего. Но мы амбициозная команда, хотим двигаться дальше, поэтому как минимум изучили бы такую возможность, хотя предварительное мнение о том, что такое право у нас было, мы уже получили. Если бы мы могли по правилам пройти, пусть даже из-за ошибки другого клуба, почему бы этим не воспользоваться? - приводит комментарий Власова Metaratings.ru.
Сегодня "Акрон" впервые в своей истории пробился в 1/2 финала Пути регионов Кубка России, обыграв в серии 11-метровых "Локомотив" (1:1, 7-6 пен.). По итогам 45 минут игры на табло горел счет 1:0 в пользу хозяев. Гол тольяттинского коллектива на 14-й минуте на свой счет записал экс-игрок столичного коллектива Сергей Макаров, выступающий на позиции опорного хавбека. Команде Михаила Галактионова удалось уйти от поражения на 75-й минуте поединка благодаря точному попаданию гвинейского нападающего Франсуа Камано. По регламенту арбитр Артем Чистяков назначил серию пенальти, где сильнее оказались тольяттинцы. Отметим, что это уже вторая победа команды Евгения Калешина над клубом из РПЛ. В предыдущем раунде "Акрон" обыграл еще один столичный клуб "Торпедо" (2:0).
Гендиректор "Акрона" Власов: изучили бы возможность подачи протеста в случае поражения от "Локомотива"
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов поделился мыслями по итогам кубкового противостоянии против Локомотива (1:1, 7-6).
Фото: ФК "Акрон"