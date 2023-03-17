Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на 18-й минуте стал защитник Владимир Кичин. В оставшееся время соперникам больше не удалось поразить ворота.
Эта победа позволила красноярскому "Енисею" набрать 41 очко по итогам 23-х матчей и временно подняться на третье место в таблице. У "Алании" 40 очков и игра в запасе. "Арсенал" с 33 баллами сохранил за собой пятую строчку, однако поражением в Красноярске сильно усложнил себе задачу попадания в "стыки".
Первая лига. 23-й тур
"Енисей" 1:0 "Арсенал"
Гол: Кичин, 18
Гол Кичина принес "Енисею" победу над "Арсеналом" в стартовом матче 23-го тура Первой лиги
Красноярский "Енисей" на своем поле нанес минимальное поражение тульскому "Арсеналу" в стартовом матче 23-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Енисей"