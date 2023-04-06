По сведениям СМИ, руководство тольяттинского клуба не планирует переносить полуфинальный поединок Кубка России против действующего обладателя Кубка России "Спартака" на другой стадион. Планируется, что встреча состоится на арене "Кристалл" в Жигулёвске.
"Акрон" и "Спартак" разыграют между собой право на участие в финале нижней сетки Кубка России. Жребий определил, что поединок должен состояться на домашней арене тольяттинцев. В этом сезоне дружина Евгений Калешина принимает своих соперников на стадионе "Кристалл", общей вместимостью 3100 человек. Ранее на этом стадионе коллектив из Тольятти обыграл другие столичные клубы "Торпедо" (2:0) и "Локомотив" (1:1, 8-7 пен).
Источник: Metaratings.ru
"Акрон" планирует принять "Спартак" в Жигулёвске
Руководство "Акрона" планирует, что кубковый поединок против "Спартака" пройдет в Жигулёвске.
Фото: ФК "Акрон"