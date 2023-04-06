Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
1 - 1 (П 5 - 3) 1 153)
РостовЗавершен

"Акрон" планирует принять "Спартак" в Жигулёвске

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Руководство "Акрона" планирует, что кубковый поединок против "Спартака" пройдет в Жигулёвске.
Фото: ФК "Акрон"
По сведениям СМИ, руководство тольяттинского клуба не планирует переносить полуфинальный поединок Кубка России против действующего обладателя Кубка России "Спартака" на другой стадион. Планируется, что встреча состоится на арене "Кристалл" в Жигулёвске.

"Акрон" и "Спартак" разыграют между собой право на участие в финале нижней сетки Кубка России. Жребий определил, что поединок должен состояться на домашней арене тольяттинцев. В этом сезоне дружина Евгений Калешина принимает своих соперников на стадионе "Кристалл", общей вместимостью 3100 человек. Ранее на этом стадионе коллектив из Тольятти обыграл другие столичные клубы "Торпедо" (2:0) и "Локомотив" (1:1, 8-7 пен).

Источник: Metaratings.ru


Акрон Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Ивич: не планировали играть без мяча, но "Ростов" заставил нас попотеть
06 апреля
"Акрон" планирует принять "Спартак" в Жигулёвске 2
Карпин – о поражении от "Краснодара": на поле до 85-й минуты была одна команда 1
Павел Стипиди: "Акрон" с Калешиным может выйти в РПЛ на следующий год 2
"Спартак" сыграет с "Акроном", а "Крылья Советов" встретятся с "Краснодаром" в полуфинале Пути регионов Кубка России 8
Первый матч между ЦСКА и "Уралом" пройдет на "ВЭБ Арене"
Тугарев: никто не винил Песьякова в эпизоде с пропущенным голом
Леонид Слуцкий показал свою коллекцию обуви стоимостью 2 млн рублей 5
Стали известны все участники второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России 2
"Краснодар" в серии пенальти обыграл "Ростов" и вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России 17
Экс-арбитр Лапочкин: Безбородов должен был назначать пенальти в ворота "Краснодара" в матче с "Ростовом" 2
Пименов - о матче "Локомотив" – "Зенит": Дзюба забьет, но петербуржцы, скорее всего, выиграют 4
Лэмпард: обыграть "Реал" - большой вызов. Но разве у нас остались другие? 1
Хавбек "Крыльев Советов" Коваленко – о будущем сопернике в Кубке России: именно с "Акроном" будет самая непростая игра
"Краснодар" обыгрывает "Ростов" после первого тайма благодаря голу Сперцяна после ошибки Песьякова