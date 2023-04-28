- Объявление действительно, клуб продает автобус. Из-за проблем с финансированием? Даже комментировать не хочу, всё и так понятно. Моя задача - сохранить клуб без долгов, чтобы не получить никакие баны или запреты, это я и стараюсь сделать, - передает слова Газизова Matchtv.ru.
Ранее на одном из интернет-сервисов публикации объявлений было размещено сообщение о продаже командного автобуса ФК "Уфы" за 24,7 миллиона рублей.
В текущем сезоне клуб из столицы Башкортостана занимает 16 место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков в 28 матчах, отставание от гарантирующей сохранение прописки в дивизионе 14-й строчки составляет 7 очков за 6 туров до конца розыгрыша. В сезоне-2021/2022 "Уфа" вылетела из РПЛ по итогам стыковых матчей с "Оренбургом" (2:2, 1:2), пропустив решающий гол на последней минуте ответного домашнего матча.
"Уфа" продает клубный автобус из-за финансовых проблем
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал объявление о продаже клубного автобуса, появившееся на одном из тематических порталов.
Фото: "Спорт-Экспресс"