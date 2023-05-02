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Защитник "Акрона" Ходжаниязов: сто тысяч рублей – очень много для Тольятти. 50 тысяч в месяц за глаза хватает

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Защитник "Акрона" Джамалдин Ходжаниязов признался, что для комфортной жизни в Тольятти ему достаточно 50 тыс рублей в месяц.
Фото: ФК "Акрон"
– Сколько денег в месяц нужно для комфортной жизни в Тольятти? Сто тысяч? Нет, это очень много для Тольятти. Ну, я столько не трачу. Пятьдесят тысяч в месяц хватает за глаза, если мы говорим про базовые потребности. Здесь процентов на двадцать цены ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге, – приводит слова Ходжаниязова "Матч ТВ".

Финал Пути регионов Кубка России между "Краснодаром" и "Акроном" состоится в среду, 3 мая. Стартовый свисток рефери из Азова Артем Чистяков подаст в 19:30 по московскому времени. Победитель продолжит борьбу за трофей, проигравший выбывает из турнира.

В предыдущем раунде "Краснодар" едва не упустил победу над "Крыльями Советов". Команда Владимира Ивича вела с преимуществом в два гола, но позволила волжанам сравнять счет на последних минутах - 2:2. В серии пенальти "быки" праздновали успех (3:0). Футболисты "Крыльев" не реализовали ни одного 11-метрового удара.

Середняк Первой лиги "Акрон" уже выбил из турнира 4 московских команды. В полуфинале Пути регионов жертвой команды Евгения Калешина стал "Спартак" (2:1).


Первая лига Акрон Ходжаниязов
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