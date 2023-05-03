По информации источника, "Динамо" Махачкала могут лишить 28 очков из-за нарушения "лимита на молодых игроков" в ФНЛ. Сообщается, что клуб выбирал в качестве "лимитчика" не того футболиста на протяжении всего сезона и этого никто не замечал. В случае, если нарушение будет доказано, то махачкалинцы опустятся на последнее место и вылетят в ПФЛ.
По итогам 29 туров Первой лиги "Динамо" с 41 очком занимает 6 место. От зоны стыковых матчей за право участия в РПЛ на следующий сезон команда отстает на 4 балла.
Источник: Sports.ru
Махачкалинское "Динамо" может лишиться 28 очков и вылететь в ПФЛ из-за нарушения "лимита на молодых игроков"
Если нарушение регламента Первой лиги будет доказано, "Динамо" может лишиться 28 очков и вылететь в ПФЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала