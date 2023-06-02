Кузьмин – о возможном назначении Осинькина в "Рубин": первый раз это слышу

Олег Кузьмин, член тренерского штаба "Рубина", отреагировал на слухи о том, что наставник самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может возглавить казанскую команду.

Фото: "СЭ"





Ранее в прессе появилась информация о том, что главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может возглавить казанский "



В настоящий момент времени главным тренером казанского "Рубина" является Рашид Рахимов. Он имеет соглашение с клубом из Татарстана до лета 2024 года. В этом сезоне под его руководством "Рубин" завоевал золотые медали Первой лиги, что позволило команде вернуться в РПЛ. — Я вообще первый раз от это слышу. Не могу это комментировать. Не знаю, откуда эта информация. По этой теме все вопросы к руководству. Вы мне сейчас позвонили, а я ничего об этом не знаю. Это же не про меня новость, — передает слова Кузьмина "РБ Спорт" Ранее в прессе появилась информация о том, что главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может возглавить казанский " Рубин " после ухода из стана самарского коллектива. По сведениям журналиста Ивана Карпова, "волжане" могут уволить своего наставника из-за неудачных результатов. Сейчас "Крылья Советов" имеют на своем счету 29 набранных баллов. После 29-ти туров самарцы идут 13-ми в таблице РПЛ.В настоящий момент времени главным тренером казанского "Рубина" является Рашид Рахимов. Он имеет соглашение с клубом из Татарстана до лета 2024 года. В этом сезоне под его руководством "Рубин" завоевал золотые медали Первой лиги, что позволило команде вернуться в РПЛ.