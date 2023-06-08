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Гордюшенко: зона стыковых матчей - не максимум, который могла показать "Родина"

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Полузащитник московской "Родины" Астемир Гордюшенко высказался о результатах своей команды.
Фото: ФК "Родина"
- Зона стыковых матчей - не максимум, который могла показать "Родина" в сезоне Первой лиги. Раз оказались там, нужно добиваться большего результата. Но еще ничего не потеряно. Футбол - такая игра, где всякое бывает. Впереди ответный матч, в котором нужно постараться добиться максимального результата, - передает слова Гордюшенко "Чемпионат".

Московская "Родина" в сезоне-2022/2023 набрала 50 очков в 34 матчах Первой лиги и заняла в турнирной таблице пятое место - ниже зоны стыковых матчей. В связи с тем, что финишировавшая третьей владикавказская "Алания" не получила лицензию РФС-1 из-за отсутствия в своем регионе отвечающего требованиям регламента РПЛ стадиона, столичный клуб был допущен в стыковые матчи. Первая стыковая игра между "Родиной" и "Пари Нижним Новгородом" завершилась крупной выездной победой волжан 3:0.


Родина Гордюшенко
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