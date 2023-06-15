По сведениям СМИ, Шамиль Газизов, работавший долгое время гендиректором "Уфы", получит новую работу. Теперь он будет работать в махачкалинском "Динамо". Источник отмечает, что пока нет понимания о том, какую именно должность будет занимать Шамиль. Он может занять пост гендиректора или вице-президента. Но известно, что Газизов будет отвечать за спортивный блок и поиск потенциальных партнеров для клуба. Функционер прибудет в Махачкалу 15 июня 2023 г.
Шамиль Газизов известен по работе в "Уфе". Под его управлением башкирский коллектив сумел добиться исторического результата, заняв 6-строчку в РПЛ. Это позволило команде сыграть в Лиге Европы. "Уфа" не смогла пройти в квалификации "Глазго Рейнджерс" Стивена Джеррарда. Также клуб отметился тем, что растил кадры для топ-клубов. Украинский защитник Александр Зинченко из "Уфы" перешел в английский "Ман Сити". Наставник Виктор Гончаренко перебрался в ЦСКА, а Семак, занявший 6-е место с командой, стал главным тренером "Зенита". "Динамо" из Махачкалы по итогам 34 туров Первой лиги финишировало на 8-й позиции.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: Газизов войдет в руководство махачкалинского "Динамо"
Экс-гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов будет трудиться в "Динамо" из Махачкалы.
Фото: "Чемпионат"