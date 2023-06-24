– Стратегическая задача — выход в РПЛ. Но здесь очень многое будет зависеть от тех условий, которые у нас будут, от финансирования. Как я уже сказал, пока бюджет небольшой. Надеюсь, что он вырастет. В то же время понимаем, что деньги сами по себе в футбол не играют. Нам надо создать боеспособный коллектив. Не вижу проблемы в том, чтобы мы поборолись за попадание в первую пятерку в следующем сезоне, – передает слова Кантонистова "СЭ".
По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги "Кубань" сумела записать на свой счет 37 баллов. После 34-х туров краснодарский клуб расположился на 14-й строчке турнирной таблице, что позволило ему избежать понижения в дивизионе. Что касается Кубка страны, то здесь "Кубань" остановилась на стадии 1/8 финала, в рамках которой она вылетела от "Волги" из Ульяновска, проиграв со счетом 1:2.
Летом 2018 года футбольный клуб "Кубань" прекратил свое существование из-за больших финансовых долгов. В том же году краснодарской клуб был основан заново. В настоящее время трансферная стоимость данной команды оценивается порталом Transfermarkt в 5,45 млн евро. Главным тренером "Кубани" является Александр Григорян, который был назначен в клуб в мае текущего года.
Гендиректор "Кубани" Кантонистов – на вопрос о задачах команды на следующий сезон: стратегическая — выход в РПЛ
Генеральный директор "Кубани" Любомир Кантонистов ответил на вопрос о главных задачах краснодарской команды на следующий сезон.
Фото: ФК "Кубань"