– Клуб не выходил на связь с Дзагоевым. Мы не рассматриваем его по разным причинам: у тренера есть футболисты, которых хотели бы видеть, и движемся в этом направлении. В принципе, команда укомплектована на 99%. Но может случиться все что угодно. Трансферное окно еще открыто, и есть время.
Мы бы все хотели видеть возвращение Алана. Уверен, он еще хочет поиграть в футбол на высоком уровне. Дай бог, чтобы так и было. Если у него будет желание закончить карьеру в родной команде, республике, мы, конечно, только за, – приводит слова Сиукаева Sport24.
33-летний центральный полузащитник "Рубина" не поехал на сбор с казанским клубом. Очевидно, что он не останется в столице Татарстана. В 20 матчах Первой лиги в составе казанцев он отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Его клуб спустя год вернулся в элитный дивизион отечественного футбола. Первым новичком казанцев в межсезонье стал защитник "Спартака" Мацей Рыбус.
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Президент "Алании" Сиукаев: мы не рассматриваем Дзагоева по разным причинам
Президент владикавказской "Алании" Руслан Сиукаев прокомментировал информацию о возможном подписании полузащитника "Рубина" Алана Дзагоева.
ФК "Рубин"