"У "Балтики" был интерес, мы быстро договорились. Не хотел долго ждать, хотелось быстрее определиться с будущим. Как-то говорил год назад, что дорога в Россию мне не закрыта, поэтому рад быть в команде и вернуться в РПЛ", - цитирует Жирова "Матч ТВ".
Александр Жиров, выступающий на позиции центрального защитника, с июля 2018 защищал цвета клуба второй Бундеслиги Германии "Зандхаузен". В минувшем сезоне на счету 32-летнего футболиста 36 сыгранных матчей, в которых он отличился четырьмя забитыми голами. Напомним, "Балтика" по итогам прошедшего сезона заняла второе место в Первой лиге и напрямую вышла в РПЛ.
Защитник "Балтики" Жиров: у клуба был интерес, мы быстро договорились
Защитник Александр Жиров рассказал, что быстро договорился о переходе в "Балтику".
ФК "Зандхаузен"