По сведениям СМИ, руководство "Сатурна" приняло решение назначить на пост наставника коллектива 57-летнего специалиста Олега Кононова.
Олег Кононов долгое время работал в РПЛ. Он трудился тренером в "Краснодаре", "Ахмате", "Арсенале" из Тулы и "Спартаке". У руля московского клуба Олег провел 36 игр, в них он смог одержать 16 побед, проиграв при этом 14 раз. Также на счету тренера 6 ничьих. Наибольшего успеха Кононов добился с "Краснодаром". Он вывел "быков" в финал Кубка России, где проиграл "Ростову". В минувшем сезоне специалист тренировал в Первой лиге "Арсенал" из Тулы. Сатурн в завершившемся сезоне финишировал на 11-й позиции во Второй лиге (группа 3А).
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: Олег Кононов стал новым наставником "Сатурна"
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Фото: "Чемпионат"