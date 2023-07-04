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Metaratings: Олег Кононов стал новым наставником "Сатурна"

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Российский специалист Олег Кононов возглавил "Сатурн".
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, руководство "Сатурна" приняло решение назначить на пост наставника коллектива 57-летнего специалиста Олега Кононова.

Олег Кононов долгое время работал в РПЛ. Он трудился тренером в "Краснодаре", "Ахмате", "Арсенале" из Тулы и "Спартаке". У руля московского клуба Олег провел 36 игр, в них он смог одержать 16 побед, проиграв при этом 14 раз. Также на счету тренера 6 ничьих. Наибольшего успеха Кононов добился с "Краснодаром". Он вывел "быков" в финал Кубка России, где проиграл "Ростову". В минувшем сезоне специалист тренировал в Первой лиге "Арсенал" из Тулы. Сатурн в завершившемся сезоне финишировал на 11-й позиции во Второй лиге (группа 3А).

Источник: Metaratings.ru


Кононов Сатурн Спартак Краснодар Арсенал Тула
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