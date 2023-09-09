"Нынешний состав готов бороться за зону стыковых матчей? Да, я считаю, бороться готовы. Точно так же, как и еще десять команд", – приводит слова Гаджиева Metaratings.
Махачкалинское "Динамо" после 8 сыгранных туров занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 12 очков и на данный момент отстает от четвертой строчки, дающей право на участие в переходных матчах за возможность выйти на следующий сезон в РПЛ, на один балл.
Президент "Динамо" Махачкала Гаджиев: готовы бороться за зону стыковых матчей. Так же, как и еще 10 команд
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал, что команда готова бороться за попадание в стыковые матчи по итогам сезона.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала