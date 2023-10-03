– Я, кажется, после игры с ЦСКА сказал, что Клотет – детский тренер. Примерно так и оказалось. Его назначение вместо Андрея Викторовича Талалаева было довольно-таки странным и говорит о непрофессионализме и недальновидности его руководителей. Мне Клотет ничем не запомнился. Странный человек, зачем-то взявшийся за работу, в которой он мало смыслит.
Кто из нынешних тренеров способен дать результат "здесь и сейчас" по возвращению в РПЛ? Много тренеров с таким составом могли бы решить задачу. Но, повторюсь, логику в решениях руководителей "Торпедо" мне увидеть сложно. Они способны назначить кого угодно, – цитирует Геркуса "Матч ТВ".
3 октября московское "Торпедо" объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Жозепом Клотетом. Пресс-служба клуба сообщила, что решение принято советом директоров "автозаводцев" после трех поражений подряд. Вместе с Клотетом "Торпедо" покидает его помощник Берто Лладо. Испанец принял московскую команду весной.
Под руководством 46-летнего специалиста "Торпедо" вылетело из Российской Премьер-Лиги, заняв нижнюю строчку в таблице. По итогам 12-ти туров Первой лиги "черно-белые" идут девятыми. В общей сложности с Клотетом москвичи проиграли 15 из 23-х матчей. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Артем Горлов, ранее возглавлявший "Пари НН" и красноярский "Енисей".
Геркус: я сказал, что Клотет – детский тренер. Его назначение говорит о непрофессионализме руководителей "Торпедо"
Бывший президент "Торпедо" Илья Геркус поддержал решение руководства московского клуба отправить в отставку Жозепа Клотета с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Торпедо"