Матч состоится 1 декабря 2023 года на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске. Сборную Медиалиги возглавит главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов, главным тренером сборной Первой лиги станет Андрей Талалаев из подмосковных "Химок".
– В межсезонье грядет ряд встреч, первая из которых будет между сборной команд Медиалиги и сборной клубов из Первой лиги. Она пройдет 1 декабря. Думаю, что вывеска "Талалаев против Кузнецова" с отсылкой к матчу "Химки" и 2DROTS в Кубке России будет интересной, – приводит слова Осипова "Матч ТВ".
Напомним, в марте нынешнего года 2DROTS нанесли поражение будущему вице-чемпиону РПЛ и обладателю Кубка России московскому ЦСКА со счетом 2:1. В составе "армейцев" автором единственного гола в той встрече стал 25-летний нападающий Федор Чалов.
Выставочный матч между сборными Первой лиги и Медиалиги состоится 1 декабря в Каспийске
Основатель Медиалиги Николай Осипов заявил, что РФС утвердил проведение выставочного матча между сборной Медиалиги и сборной Первой лиги.
Фото: "Матч ТВ"