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"Акрон" обыграл "Енисей" и возглавил таблицу Первой лиги

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Тольяттинский "Акрон" одержал победу над красноярским "Енисеем" (3:1) в матче 17-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Акрон"
Сегодня, 6 ноября 2023 года, в Тольятти состоялся очередной матч 17-го тура Первой лиги. В рамках него местный футбольный клуб "Акрон" сыграл с "Енисеем" из Красноярска. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В их составе забитыми мячами отличились Абу-Саид Эльдарушев, Антон Килин и Константин Савичев. Гости ответили точным ударом Владимира Хозина.

Таким образом, "Акрон" набрал 33 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. "Енисей" остался девятым с 21 баллом.


Первая лига Акрон Енисей
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