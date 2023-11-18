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Евсеев — о стажировке Мостового в "Кубани": не ко мне вопрос. Что это за тренд такой?

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Главный тренер "Кубани" Вадим Евсеев заявил, что не от него зависит возможная стажировка Александра Мостового в клубе.
Фото: "Чемпионат"
"Пригласить Мостового на стажировку? Не ко мне вопрос вообще. Я читаю сейчас все СМИ, и везде одни и те же вопросы про стажировку Мостового. Это что, тренд какой-то сейчас?" — сказал Евсеев.

Напомним, прославленный российский футболист Александр Мостовой в данный момент проходит обучение на тренера, по которому ему нужно обязательно принять участие в стажировке в одной из команд. Сообщалось, что ей может стать "Факел", но Мостовой заявил, что не знает о таком варианте.

Источник: "РБ Спорт".

Мостовой Евсеев Кубань
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