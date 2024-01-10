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"СЭ": вратарь "Динамо" Будачев пройдет просмотр в "Черноморце"

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Голкипер московского "Динамо" Иван Будачев прибудет на просмотр в "Черноморец".
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, вратарь столичного "Динамо" Иван Будачев в четверг, 11 января, пройдет просмотр в "Черноморце". Как сообщается, "бело-голубые" готовы расстаться с игроком, если он устроит новороссийский клуб.

Голкипер перешел в "Динамо" осенью 2020 года из "Ленинградца". Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В активе Будачева 41 матч за "Динамо-2", за основную команду 22-летний футболист ни разу не сыграл.

Источник: "СЭ"

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