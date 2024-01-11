- Обычно все говорят: "Мы ставим задачу выйти в Премьер-лигу". А потом после 10 тура команда на третьем с конца месте. Ну и какая тут РПЛ, правильно? Задача - выигрывать, показывать хороший футбол. Какая задача, например, могла быть в 2016 году, когда "Енисей" фактически вылетел во вторую лигу и команду собирали с миру по нитке? Тем не менее мы добрались до переходного турнира. Так и сейчас вряд ли разумно сразу обозначать максимальные цели, - цитирует Тихонова "Чемпионат".
Ранее было официально объявлено, что 53-летний Андрей Тихонов вернулся на должность главного тренера красноярского "Енисея", которую он занимал с июня 2016 года по июнь 2017 года. Также специалист самостоятельно работал с самарскими "Крыльями Советов" и казахстанской "Астаной".
По итогам осенней части сезона Первой лиги красноярский "Енисей" занимает десятое место в турнирной таблице при 18 участниках. В активе красноярцев 24 набранных очка в 20 матчах. За 14 туров до финиша "Енисей" отстаёт на 12 очков от зоны прямого выхода в РПЛ и на 11 от зоны стыковых матчей, опережая зону вылета на 4 очка.
Тихонов - о задачах "Енисея": кто-то говорит, что будет выходить в РПЛ, а потом после 10 тура третий с конца
Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов ответил на вопрос о задачах красноярцев после назначения на эту должность.
Фото: ПФК "Крылья Советов"