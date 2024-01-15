"Есть тренеры, которые войдут в штаб. Если хотите услышать про Мостового, то его не будет. Непонятная информация про него была. Штаб будут составлять те, кто работает в клубе сейчас", - заявил Тихонов.
Экс-игрок московского "Спартака" Андрей Тихонов возглавил "Енисей" из Первой лиги 10-го января текущего года. Ранее СМИ предполагали, что в его тренерский штаб может войти другой бывший футболист - Александр Мостовой.
По итогам первой части сезона "Енисей" занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 24 очка в 20-ти матчах.
Источник: "Чемпионат"
Тихонов: Мостового в "Енисее" не будет
Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов опроверг слухи о приглашении в команду Александра Мостового.
Фото: "СЭ"