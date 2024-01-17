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Экс-наставник "Торпедо" Горлов: я не знаю о планах нового руководства

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Бывший главный тренер «Торпедо» Артем Горлов поделился своим комментарием относительно потенциальных результатов команды.
Фото: ФК «Торпедо»
Сегодня стало известно о назначении главным тренером московского клуба Олега Кононова. Также в «Торпедо» сменился президент.

«Трудно сказать, поможет ли смена руководства и тренерского штаба «Торпедо», потому что не знаю их планов», - передает слова Горлова «РБ Спорт».

Кроме того, бывший главный тренер «Торпедо» отметил наличие талантливых спортсменов в команде. Благодаря таким футболистам и предыдущему вектору развития у москвичей остается возможность побороться за выход в РПЛ.

На данный момент «автозаводцы» находятся на 8 строчке в Первой лиге, имея в активе 27 очков.

Торпедо Горлов Кононов
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