Сегодня стало известно о назначении главным тренером московского клуба Олега Кононова. Также в «Торпедо» сменился президент.
«Трудно сказать, поможет ли смена руководства и тренерского штаба «Торпедо», потому что не знаю их планов», - передает слова Горлова «РБ Спорт».
Кроме того, бывший главный тренер «Торпедо» отметил наличие талантливых спортсменов в команде. Благодаря таким футболистам и предыдущему вектору развития у москвичей остается возможность побороться за выход в РПЛ.
На данный момент «автозаводцы» находятся на 8 строчке в Первой лиге, имея в активе 27 очков.
Экс-наставник "Торпедо" Горлов: я не знаю о планах нового руководства
Бывший главный тренер «Торпедо» Артем Горлов поделился своим комментарием относительно потенциальных результатов команды.
Фото: ФК «Торпедо»