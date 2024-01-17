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Бывший главный тренер "Торпедо" Горлов заявил о готовности для новых предложений

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Бывший главный тренер «Торпедо» Артем Горлов поделился своими карьерными планами после увольнения из состава московского клуба.
Фото: ФК «Торпедо»
«Никаких пауз не планирую, наоборот, мы активно готовились к сборам с предыдущим руководством и моим тренерским штабом. Поэтому полон энергии и открыт для предложений», - сообщил Горлов в беседе с «Матч ТВ».

Напомним, что Артем ассистировал Пепу Клотету с 12 июля 2023 года до 2 октября 2023 года. 3 октября Горлов встал у руля «автозаводцев» как главный тренер и продержался на своем посту до 16 января 2024 года. С ним коллектив провел 8 противостояний, в которых 2 раза одержал победу, 2 раза проиграл, а также 4 встречи были завершены вничью.

На место уволенного Артема Горлова «Торпедо» назначил Олега Кононова.

Торпедо Кононов Горлов
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