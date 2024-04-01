"Стоит задача выйти в РПЛ через стыки или напрямую? Тут нет разницы. Руководство поставило задачу - выйти в РПЛ, а как мы этого достигнем, уже другой вопрос. Конечно, хочется выйти напрямую, чтобы меньше нервов тратить", - цитирует Калмыкова "Матч ТВ".
По итогам 24 сыгранных туров "Родина" занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Московская команда лишь по дополнительным показателям уступает махачкалинскому "Динамо", находящемуся строчкой выше, в зоне стыковых матчей за право побороться за выход на будущий сезон в российскую Премьер-лигу. От зоны прямого выхода в РПЛ "Родину" на данный момент отделяет всего два балла.
Нападающий "Родины" Калмыков: хочется выйти в РПЛ напрямую, чтобы меньше нервов тратить
Форвард московской "Родины" Амур Калмыков признался, что хотел бы выйти в РПЛ напрямую, а не через стыковые матчи.
Фото: ФК "Родина"