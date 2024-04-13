- Дзюба? Первый раз от вас слышу. А почему не Бензема? Он сейчас тоже вроде ищет клуб. Таких разговор не было. Мы, наоборот, стараемся отходить от приглашения возрастных футболистов... Да и уровень зарплат у нас принципиально иной. Мы совсем в другой системе координат.
Напомним, ранее сообщалось о том, что центральный нападающий столичного "Локомотива" Артем Дзюба может стать свободным агентом, так как руководство клуба сомневается в продлении контракта с 35-летним игроком.
В нынешнем сезоне Дзюба забил четыре мяча и четыре раза ассистировал партнерам в 23 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах. Действующее соглашение футболиста с "красно-зелеными" истекает в конце сезона.
Источник: Metaratings
Главный тренер тульского "Арсенала": Дзюба? А почему не Бензема? Мы совсем в другой системе координат
Наставник тульского "Арсенала" Александр Сторожук ответил на слухи о возможном подписании форварда московского "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: Чемпионат.com